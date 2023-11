Dal rosso dello sprite al verde del GhOST: spettacolo nei cieli tempestosi della Turchia | FOTO

MeteoWeb

Spettacolari immagini catturate da Christos Doudoulakis della tempesta di ieri sera nel cielo della Turchia occidentale: nell’immagine a corredo dell’articolo un evento luminoso transitorio collegato ai temporali, catturato alle 02:04 ora italiana. Il ricercatore e fotografo ha catturato uno sprite ed anche il debole bagliore verde del GhOST. Le montagne in primo piano sono dell’isola di Evia.

Un GhOST (Green emissions from excited Oxygen in Sprite Tops) è un fenomeno ottico transiente dell’alta atmosfera, caratterizzato da una debole emissione di luce verde che persiste sulla sommità di uno sprite, un altro fenomeno ottico transiente associato a fulmini. I GhOST sono stati osservati per la prima volta nel 2020 e sono ancora poco conosciuti, ma si ritiene che siano causati dall’eccitazione degli atomi di ossigeno nella mesopausa, uno strato dell’atmosfera terrestre situato a circa 90 km di altitudine.

Gli sprite sono scariche elettriche che si verificano nella mesosfera, a un’altitudine compresa tra i 50 e i 90 km, e possono essere di colore blu, rosso o bianco. Si pensa che siano causati da forti impulsi elettromagnetici generati dai fulmini. Gli sprite sono visibili solo per qualche millisecondo e hanno la forma di filamenti verticali che possono raggiungere decine di km di lunghezza.

I GhOSTs si manifestano come una debole emissione di luce verde che appare sulla sommità di uno sprite, subito dopo che lo sprite si è dissipato. I GhOST durano solo qualche millisecondo, ma possono essere più persistenti degli sprite stessi.