Il ruolo del carbonio nell’evoluzione della Terra, della vita e dell’ambiente

Una lezione per scoprire quanto il carbonio sia un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni, dagli oggetti di uso quotidiano alla storia del Pianeta Terra. A tenerla sarà Robert Miller Hazen, mineralogista e astrobiologo americano, ricercatore presso il Carnegie Institution of Washington’s Geophysical Laboratory e “Clarence Robinson” Professor di Scienza della Terra presso la George Mason University, negli Stati Uniti. L’incontro, in lingua inglese, si svolgerà mercoledì 22 novembre, alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U6 – “Agorà”, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano)

L’appuntamento è organizzato dal dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra e rientra nel calendario di eventi previsti per celebrare il Venticinquesimo dell’Ateneo. Ai saluti introduttivi del prorettore vicario, Marco Orlandi, e del direttore del dipartimento, Andrea Zanchi, seguirà la lezione di Hazen, dal titolo “Symphony in C: On the roles of carbon in the evolution of Earth, life, and the environment”.