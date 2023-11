Scuole che uccidono: non vogliamo vederne più!

MeteoWeb

di Alessandro Martelli (esperto di sistemi antisismici, già direttore ENEA) – In Italia, giustamente, piangiamo ancora i 27 bambini e la loro maestra uccisi dal crollo della loro scuola elementare Francesco Jovine a San Giuliano di Puglia (anche a causa della sua scellerata sopraelevazione), durante il terremoto del Molise e della Puglia del 31 ottobre 2002, ma, sia noi che i nostri politici, non ci rendiamo conto che potrebbe accadere anche di molto di peggio, se, a causa di un prossimo terremoto violento da qualche parte nel nostro Paese e delle nostre gravi carenze in materia di prevenzione sismica, crollasse una scuola più grande e con un numero molto maggiore di studenti rispetto alla Francesco Jovine (ove i bambini,

fortunatamente, erano solo 58)?

Ricordiamo, ad esempio, quanto accadde in Cina, durante il pur violentissimo terremoto di Wenchuan (o del Sichuan) del 12 maggio 2008 (di magnitudo momento Mw = 7,9).

Da decenni (dal 1976) disponiamo delle più moderne tecnologie antisismiche, in grado anche di proteggere la vita dei nostri figli e nipoti, rendendo sicure le loro scuole, ma le utilizziamo ancora troppo, troppo raramente: che cosa aspettiamo ad applicarle in modo esteso?

Già in gennaio proponemmo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di rendere obbligatorio l’isolamento sismico almeno delle nuove scuole (oltre che dei nuovi ospedali) e di incentivare l’uso di tale tecnologia e degli altri moderni sistemi antisismici per le scuole (oltre che per gli ospedali) esistenti: siamo ancora in attesa che il MIT si dia una mossa.