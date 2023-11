Dai semiconduttori allo Spazio, Italia e Corea del Sud firmano 3 accordi

MeteoWeb

Durante la visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seul, Italia e Corea del Sud hanno stretto 3 importanti accordi di collaborazione. In particolare, sono stati firmati un Framework Agreement tra l’Institute for Basic Science coreano e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano, che mira a rafforzare la collaborazione scientifica e tecnologica tra i due istituti. La cooperazione sarà concentrata su diverse aree, tra cui la fisica sperimentale delle particelle elementari, la fisica nucleare, la fisica delle onde gravitazionali e la fisica teorica.

E’ stato siglato un Memorandum of Understanding tra il ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia della Repubblica di Corea e il ministero delle Imprese e del Made in Italy: punta a promuovere la collaborazione industriale bilaterale in diversi settori chiave. In particolare, si concentrerà sulla cooperazione nei settori dei semiconduttori, dei minerali critici, dell’industria automobilistica e delle nuove tecnologie verdi.

Infine, è stato firmato un Memorandum of Understanding tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il ministero della Scienza e dell’Ict di Seul, che stabilisce un quadro generale per la cooperazione nel campo delle attività spaziali a fini pacifici. Ciò implica che Italia e Corea del Sud collaboreranno in progetti spaziali con l’obiettivo di promuovere la pace e lo sviluppo nello Spazio.

Questi tre accordi segnano un passo significativo nella collaborazione tra Italia e Corea del Sud in settori scientifici, industriali e spaziali, promuovendo la condivisione di conoscenze e tecnologie per il beneficio di entrambi i Paesi.