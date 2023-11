Servizi spazial: Telespazio acquisisce la società britannica e2E

MeteoWeb

Telespazio UK, società controllata di Telespazio (una joint venture tra Leonardo, 67%, e Thales, 33%) con sede a Luton, ha annunciato oggi di aver finalizzato l’acquisizione di e2E Group. Basata a Welwyn Garden City, a Nord di Londra, e2E è una società indipendente britannica attiva dal 1999 nelle attività di consulenza e nell’ingegneria dei sistemi spaziali. In particolare, e2E fornisce servizi di ingegneria dei sistemi e di consulenza tecnica per lo sviluppo di software per le operazioni satellitari, l’integrazione e il collaudo di nuovi sistemi spaziali, i servizi di comunicazioni e lo sviluppo di architetture di sistema di nuova generazione.

L’acquisizione di e2E porterà a Telespazio UK maggiori capacità nella fornitura di servizi spaziali e rappresenta un passo avanti nel percorso della società di contribuire alla realizzazione della strategia spaziale britannica, sia nel settore civile che in quello della difesa.

Inoltre, l’acquisizione accrescerà ulteriormente le competenze del gruppo Telespazio e del suo partner Thales Alenia Space all’interno della Space Alliance, nonché le capacità di Leonardo e Thales di offrire soluzioni integrate per difesa e spazio ai propri clienti nel Regno Unito.

Luigi Pasquali, Amministratore delegato di Telespazio, ha dichiarato: “Il Regno Unito è un importante punto di riferimento strategico per Telespazio e per i nostri azionisti Leonardo e Thales. Siamo quindi entusiasti di effettuare questo investimento che garantirà la crescita delle nostre capacità nel Paese con ricadute positive anche sul piano di sviluppo del gruppo Telespazio”.

Con oltre 45 anni di presenza sul mercato britannico, Telespazio UK è attiva nella fornitura di sistemi, servizi e supporto ingegneristico all’Agenzia Spaziale Europea (ESA), al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF), ad aziende spaziali e clienti nazionali civili e della difesa. I settori in cui la società opera vanno dai servizi di geoinformazione all’esplorazione scientifica, dai servizi di navigazione e tempo allo Space Domain Awareness, fino alla realizzazione del segmento di terra di missioni spaziali e alle applicazioni downstream e al monitoraggio del cambiamento climatico.

Nel Regno Unito, Leonardo e Thales impiegano insieme circa 14.000 persone in 26 siti tra Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. I due gruppi investono più di 250 milioni di sterline all’anno in ricerca e sviluppo nel Regno Unito.