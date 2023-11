Dopo la siccità, ora è allarme maltempo in Amazzonia

MeteoWeb

Dopo l’allarme incendi che ha interessato l’Amazzonia, fortemente colpita dalla siccità, e con Manaus, capoluogo dell’Amazonas, avvolta dalle nubi di fumo, l’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) ha emesso un’allerta riguardante la possibilità di piogge intense nella regione. Le precipitazioni, già verificatesi in alcune zone, hanno contribuito a mettere sotto controllo l’eccezionale ondata di incendi nel Pantanal, la vasta pianura alluvionale considerata la più grande zona umida del mondo. Le immagini satellitari fornite dall’Istituto nazionale per la ricerca spaziale hanno confermato l’assenza di focolai attivi nel bioma, dove quest’anno è andato in fumo un milione di ettari. I roghi nel Pantanal hanno superato il record storico per il mese di novembre, raggiungendo la cifra di 3.957, quasi nove volte la media storica per l’intero mese.