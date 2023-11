Smog: torna l’allerta in Emilia-Romagna, domani codice rosso in tutta la regione

MeteoWeb

Da domani scatta l’allerta smog in tutta l’Emilia-Romagna. Le condizioni meteo non sono più favorevoli per la dispersione delle polveri sottili, ed i valori tornano ad alzarsi nella pianura emiliana e anche in Romagna. Il codice rosso è stato previsto sulla base delle alle previsioni Arpae per i prossimi giorni: già da domani, giovedì 16 novembre, è previsto il ritorno dei blocchi a causa della presenza eccessiva di inquinanti.

In tutte le province dell’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, scattano le misure emergenziali previste dal piano regionale: tra queste, lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dai provvedimenti. Previsto inoltre l’abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C. I divieti restano in vigore almeno fino a venerdì quando è previsto un nuovo aggiornamento.