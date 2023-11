Incendi, petardi e condizioni meteo sfavorevoli: lo smog soffoca Delhi, qualità dell’aria “grave” | FOTO

MeteoWeb

Mercoledì mattina la qualità dell’aria in diverse parti di Delhi ha continuato a essere “grave” a causa di condizioni meteo sfavorevoli. Secondo il Central Pollution Control Board (CPCB), l’indice AQI era pari a 430 ad Anand Vihar, 423 a Punjabi Bagh, 417 a RK Puram, 411 a Patparganj e 413 a Rohini alle 6 del mattino di oggi. Un AQI compreso tra zero e 50 è considerato “buono”, 51 e 100 “soddisfacente”, 101 e 200 “moderato”, 201 e 300 “scarso”, 301 e 400 “molto scarso”, 401 e 500 “grave”.

Anche martedì i livelli di inquinamento atmosferico hanno raggiunto la categoria grave (AQI superiore a 400) in molti luoghi della città, tra cui ITO (427), RK Puram (422), Punjabi Bagh (423), Nehru Nagar (450), Anand Vihar ( 439) e Nehru Nagar (450).

La capitale nazionale ha registrato un aumento dei livelli di inquinamento e una foschia densa è tornata lunedì dopo che la popolazione ha violato il divieto di usare petardi e fuochi d’artificio nella notte di Diwali, una delle più importanti feste indiane. Ciò ha portato a un picco nei livelli di inquinamento a causa delle basse temperature.

“È evidente che l’aumento dei livelli di inquinamento dopo Diwali è dovuto a due fattori – lo scoppio di petardi e gli incendi agricoli – e in questo caso i fuochi d’artificio sono la ragione predominante,” ha affermato un funzionario della Commissione per la gestione della qualità dell’aria (CAQM).

Secondo un sistema sviluppato dall’Indian Institute of Tropical Meteorology con sede a Pune per identificare il contributo di diverse fonti di inquinamento, martedì gli incendi di stoppie hanno rappresentato il 12% dell’inquinamento atmosferico nella capitale. Oggi sarà probabilmente al 14% e giovedì al 6%.

Il funzionario del CAQM ha affermato che le misure rigorose, tra cui il divieto di lavori di costruzione e l’ingresso di camion inquinanti nella capitale nazionale, nell’ambito della fase finale del piano di controllo dell’inquinamento atmosferico del governo centrale chiamato Piano d’azione di risposta graduata (GRAP), continueranno fino a quando ulteriori ordini. “Gli incendi di stoppie sono di nuovo in aumento e le condizioni meteo non sono favorevoli (per la dispersione delle sostanze inquinanti). Esamineremo la situazione e agiremo di conseguenza,” ha aggiunto il funzionario.