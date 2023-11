Sommergibile nelle acque della Sardegna orientale: emesso avviso di pericolosità

MeteoWeb

La Guardia Costiera ha diramato un Bando di Pericolosità per la presenza di un sommergibile immerso in vigore oggi, 5 novembre: lo riporta il Comune di Tortolì che cita l’avviso del Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo di Arbatax e Comandante del porto di Arbatax. In della presenza del sommergibile la zona individuata è da considerarsi altamente pericolosa per qualsiasi forma di navigazione, pesca e attività subacquea fino a nuova comunicazione.

L’area individuata coincide con l’intera costa orientale della Sardegna, da Sud di Olbia fino a Castiadas.