Space Summit ESA: lanciato un concorso per costruire una nave cargo, priorità Ariane 6 e Vega C

L’Europa sfrutterà lo spazio per un futuro più verde, adotterà passi decisivi nell’esplorazione e garantirà un accesso autonomo allo spazio, preparando al contempo un cambio di paradigma verso una prossima generazione di lanciatori più competitiva. Sono questi i punti chiave emersi dalle decisioni prese oggi allo Space Summit dell’ESA a Siviglia, nel corso del quale i Ministri europei dello Spazio hanno sostenuto l’dea di un’Europa sostenibile e con ambizioni spaziali competitive. Nel corso della prima giornata di lavori dello Space Summit di Siviglia, i Ministri del governo che rappresentano gli Stati membri dell’ESA, gli Stati associati e gli Stati cooperanti hanno deciso insieme di rafforzare le ambizioni spaziali dell’Europa per servire meglio i cittadini europei. Nel frattempo, l’ESA sta modernizzando il modo in cui gestisce i suoi programmi, accelerando gli appalti e aumentando il suo ruolo di cliente ancorante per i fornitori commerciali, promuovendo al contempo lo sviluppo di tecnologie e programmi all’avanguardia.

Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA, ha dichiarato: “lo spazio oggi è molto più che scienza spaziale, robotica ed esplorazione umana. Lo spazio è diventato strategico per la prosperità di qualsiasi nazione. La politica spaziale è politica climatica, politica industriale e politica di sicurezza. È uno strumento cruciale per affrontare le sfide globali. Lo spazio è diventato un argomento al tavolo delle trattative globali. L’Europa deve partecipare attivamente a questo dialogo”. “Se l’Europa investisse 50 miliardi di euro nell’esplorazione spaziale tra il 2025 e il 2040, secondo una recente analisi indipendente, genererebbe 150 miliardi di euro di Pil europeo attraverso le attività spaziali e il loro effetto sull’economia più in generale”, ha detto Aschbacher, in apertura dello Space Summit in Spagna, a Siviglia. Aschbacher ha anche ricordato come “le ricadute positive del programma Apollo sull’economia americana sono state avvertite più di 60 anni fa e sono ancora visibili”.

Anna Christmann, coordinatrice del governo federale della politica aerospaziale tedesca, che ha presieduto l’odierna riunione del Consiglio dell’ESA a livello ministeriale, ha dichiarato: “oggi gli Stati membri dell’ESA hanno riaffermato il loro impegno per un’ESA forte. In tal modo, gli Stati membri hanno consentito di compiere i primi passi verso approcci innovativi e competitivi che rivoluzioneranno il modo in cui l’Europa garantirà il suo futuro accesso allo spazio e il suo ruolo nell’esplorazione. Un’agenzia forte aiuterà anche a utilizzare meglio lo spazio per affrontare il cambiamento climatico, a beneficio di tutti sulla Terra. Non vedo l’ora di continuare su questo percorso promettente quando gli Stati membri si incontreranno per la riunione del Consiglio dell’ESA a livello ministeriale in Germania nel 2025”.

Accelerare l’uso dello spazio

I dati di osservazione della Terra dallo spazio sono stati cruciali per identificare il cambiamento climatico. L’ESA aiuterà ora l’Europa a passare dal monitoraggio alla gestione – e a sfruttare l’uso dello spazio per perseguire l’azione per il clima, sostenendo gli sforzi nazionali ed europei per diventare carbon neutral entro il 2050. Lavorando con partner internazionali – molti dei quali sono esterni all’industria spaziale – l’ESA accelererà l’uso dello spazio per un futuro verde.

Si baserà su molte delle attività esistenti dell’ESA, tra cui: la Green Transition Information Factory, che utilizza dati di osservazione della Terra, cloud computing e analisi all’avanguardia per aiutare i politici e le industrie ad affrontare la transizione verso la neutralità del carbonio; il sistema Iris per un’aviazione più verde; e gli sforzi per utilizzare i dati spaziali per consentire un’agricoltura, un’energia e dei trasporti più verdi che sono stati recentemente catalogati nel “dossier verde” dell’ESA.

L’ESA ha accettato di lavorare in collaborazione con il Direttore Generale per l’Azione per il Clima dell’UE, che guida gli sforzi della Commissione Europea per combattere il cambiamento climatico a livello UE e internazionale. Allo stesso tempo, l’ESA lavorerà per ridurre attivamente l’impronta ambientale di tutti i progetti spaziali durante il loro intero ciclo di vita e per promuovere un’industria spaziale pulita e sostenibile.

“Il cambiamento climatico alimenta uragani e inondazioni che minacciano la vita umana e la prosperità in Europa, così come i disastri naturali come incendi. Nel frattempo, un numero crescente di satelliti è ben posizionato per contribuire a rispondere a tali emergenze”, rende noto l’ESA. L’Agenzia accelererà l’uso dello spazio per rispondere a tali emergenze attraverso l’acceleratore di risposta alle crisi rapido e resiliente. I Ministri hanno espresso il loro sostegno affinché l’ESA si impegni con partner internazionali – ancora una volta, molti dei quali sono esterni al settore spaziale – per fornire un’analisi completa delle lacune agli Stati membri.

Il mondo di oggi sta diventando sempre più dipendente dalle tecnologie spaziali. La protezione delle risorse spaziali dell’acceleratore mira a mantenere le tecnologie spaziali al sicuro da pericoli quali detriti spaziali e meteorologia spaziale. Allo Space Summit, i Ministri hanno invitato le organizzazioni pubbliche e le società spaziali commerciali a registrare la loro intenzione di firmare una Carta Zero Debris nei prossimi mesi.

Rivendicare il giusto posto dell’Europa nel mondo

Il mondo si trova in un punto cruciale nell’esplorazione spaziale. Negli ultimi anni, il panorama è cambiato radicalmente. Si evolverà ancora più rapidamente negli anni a venire: nell’orbita terrestre bassa si sta sviluppando una nuova economia che trasformerà l’esplorazione spaziale negli anni successivi al pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale; e le aziende private stanno rivoluzionando il panorama, dai lanciatori all’esplorazione.

Allo Space Summit, i Ministri hanno lanciato un concorso tra aziende innovative con sede in Europa per fornire un servizio di trasporto con cui portare materiali e rifornimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e, in futuro, anche astronauti. Il servizio cargo richiederà “capacità di trasporto, attracco e rientro, qualcosa che l’Europa oggi non possiede“, ha affermato Aschbacher. “Il veicolo di servizio potrebbe successivamente evolversi in un veicolo per l’equipaggio e servire altre destinazioni oltre l’orbita terrestre bassa, se gli Stati membri lo decideranno”. Il finanziamento pubblico per la fase iniziale “è già stato garantito e sarà integrato da contributi privati”, ha assicurato il direttore generale dell’ESA. “Appoggiando la mia proposta – ha aggiunto Aschbacher – l’Europa non solo diventerà un partner più forte, ma sarà anche in grado di scambiare i posti riservati agli astronauti per missioni a breve e medio termine sulla ISS o su una futura stazione spaziale commerciale, e infine sulla Luna. L’Europa conta 23 talentuosi astronauti dell’ESA, inclusa la nuova classe selezionata lo scorso anno. Il loro posto è in orbita”.

La seconda fase del progetto farà parte delle proposte per la prossima riunione del Consiglio dell’ESA a livello ministeriale nel 2025. Prendendo una decisione allo Space Summit di oggi, l’ESA può iniziare immediatamente i lavori per raggiungere l’ambizioso traguardo del 2028.

I lanciatori

I lanciatori Ariane 6 e Vega-C garantiranno presto l’accesso europeo allo spazio, ma il paradigma del mercato dei lanciatori è cambiato radicalmente. L’Europa deve mantenere la capacità tecnica e industriale per un accesso ininterrotto allo spazio. I Ministri hanno lanciato una nuova ambizione europea competitiva nel trasporto spaziale per consentire all’Europa di riconquistare la sua posizione commerciale, ridurre la necessità di finanziamenti pubblici e mantenere il suo posto nel mondo, rendendo l’ESA un cliente di riferimento e abilitatore di attività e servizi spaziali commerciali.

La questione dei lanciatori per il trasporto spaziale è la priorità in cima all’agenda dell’ESA, che intende “portare Ariane 6 al suo volo inaugurale il prima possibile e riportare Vega C alla rampa di lancio“, ha detto Aschbacher allo Space Summit. “L’attuale crisi dei lanciatori in Europa, derivante dalle decisioni prese nel 2014, è la più grave che abbiamo mai affrontato. Ha un impatto diretto sulla fiducia che abbiamo costruito negli ultimi cinquant’anni”, ha dichiarato Aschbacher. “Ho risposto a questa crisi in modo diretto, analizzando e imparando dagli errori del passato e collaborando con i nostri Stati membri per trovare una soluzione solida”.

Per quanto riguarda Ariane 6, tra settembre e ottobre sono stati condotti con successo tre test sui motori. “I dati che abbiamo analizzato sono stati eccellenti”, ha sottolineato il direttore generale dell’ESA. “Abbiamo un importante test combinato di lunga durata a fine novembre, dopo il quale potrò annunciare una data, o meglio un periodo, per il volo inaugurale dell’Ariane 6″, ha aggiunto. “Negli ultimi mesi abbiamo anche compiuto progressi significativi nello sfruttamento a lungo termine di Ariane 6 e Vega-C“. Aschbacher prevede che “la sfida dei lanciatori stimolerà nuovi servizi di trasporto spaziale commerciale europeo, ridurrà il costo dei finanziamenti pubblici e stimolerà un nuovo mercato per gli imprenditori spaziali europei”.

Andreas Mogensen: “orgoglioso del ruolo crescente dell’Europa”

“Sono orgoglioso di prestare servizio come comandante della Stazione Spaziale Internazionale e sono ugualmente orgoglioso del ruolo e delle responsabilità crescenti dell’Europa nello spazio”. Lo ha detto l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Andreas Mogensen, in collegamento dalla ISS con lo Space Summit a Siviglia. Mogensen, alla sua seconda esperienza sulla ISS, ha sottolineato la crescita dell’Europa nello spazio, ricordando come l’ESA sia diventata un “partner fondamentale” per le prossime missioni lunari del programma Artemis, un esempio di quanto sia importante il lavoro di squadra proprio come sulla Stazione spaziale. L’astronauta danese ha anche spiegato che lo spazio offre un punto di vista privilegiato per studiare e comprendere la complessità della Terra: “è la nostra unica casa e dobbiamo proteggerla, perché non abbiamo altre opzioni”. Riguardo alla lotta al cambiamento climatico, ha evidenziato la necessità di approcciare il problema “con una prospettiva globale”, perché quello che facciamo in Europa può avere un impatto anche su altre parti del mondo e viceversa.

I prossimi passi

L’ESA lavorerà in collaborazione con l’UE per coordinare la domanda europea di servizi spaziali, dimostrando il ruolo dell’ESA come agenzia al centro delle ambizioni spaziali dell’Europa. Le decisioni di oggi sono state approvate da una risoluzione ispirata alla proposta del Direttore Generale dell’ESA di aumentare le ambizioni dell’Europa per un futuro verde e sostenibile, l’accesso allo spazio e l’esplorazione spaziale. Rappresentano un ulteriore passo importante verso la riunione del Consiglio a livello ministeriale che si terrà nel 2025. Il Direttore Generale dell’ESA proporrà una strategia “ESA 2040” da preparare insieme agli Stati membri dell’ESA, che sarà pronta all’inizio del 2024 per fungere da base per l’incontro del 2025.