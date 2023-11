SpaceX mette a segno il 66° lancio dalla Space Coast

MeteoWeb

SpaceX ha messo a segno un’altra missione Starlink da Cape Canaveral, che ha rappresentato il 66° lancio dell’anno (complessivo) dalla Space Coast. Un Falcon 9 con 23 satelliti Internet Starlink della compagnia è decollato dallo Space Launch Complex 40 alle 23:20 ora locale di lunedì. Il booster ha volato per la 17ª volta, ed è la 3ª volta che SpaceX ha volato con uno dei suoi booster 17 volte, sebbene uno abbia effettuato 18 missioni. È poi atterrato in sicurezza sulla nave drone “Just Read the Instructions” nell’Atlantico.

SpaceX ha effettuato 62 delle 66 missioni complessive dalla Space Coast, con Relativity Space che ha effettuato il lancio del suo razzo Terran 1 stampato in 3D a marzo e United Launch Alliance che ha gestito un lancio di razzi Delta IV Heavy e due Atlas V da giugno.