Spazio: l’agenzia giapponese JAXA vittima di attacco informatico

L’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) ha recentemente segnalato di essere stata vittima di un attacco informatico di quest’anno, con “alta probabilità“. Tale attacco è stato condotto da entità sconosciute, ma al momento non risultano compromesse informazioni sensibili relative a razzi o satelliti. Attualmente, l’agenzia sta attivamente collaborando con le forze dell’ordine e società specializzate in sicurezza informatica per condurre un’approfondita indagine sull’incidente.

JAXA riveste un ruolo centrale nell’industria spaziale giapponese, focalizzandosi sullo sviluppo di nuovi razzi, lanci di satelliti e, in particolare, sulla missione della navicella spaziale “Moon Sniper“, avviata nel mese di settembre. Nonostante l’attacco informatico, al momento sembrano essersi verificate solo intrusioni superficiali senza conseguenze per i dati sensibili relativi alle attività spaziali dell’agenzia.