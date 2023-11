Spazio: il Consiglio UE approva strategia per la sicurezza e la difesa

MeteoWeb

Oggi, il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera alle conclusioni riguardanti la prima strategia spaziale europea dedicata alla sicurezza e alla difesa. Il Consiglio ha sottolineato l’aderenza al diritto internazionale e ai principi guida sviluppati sotto l’egida delle Nazioni Unite, ribadendo il suo impegno di lunga data in questo contesto. Inoltre, ha confermato la volontà degli Stati membri dell’Unione Europea di “perseguire la definizione di norme, regole e principi per un comportamento responsabile nell’intera gamma delle attività spaziali“.

Il Consiglio ha altresì sottolineato la natura strategica dello Spazio e l’importanza che l’Unione Europea, in qualità di potenza spaziale globale, affronti le sfide attuali e future legate alla sicurezza, specialmente in considerazione dell’aumento recente di comportamenti irresponsabili e ostili nello Spazio. Questa affermazione sottolinea la necessità di adottare un approccio proattivo per garantire la sicurezza e la stabilità nello Spazio, rispondendo efficacemente alle evoluzioni imprevedibili e alle minacce emergenti.