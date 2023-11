Spazio: Spacewear presenta SFS2, la nuova tuta interattiva per astronauti

MeteoWeb

Spacewear, società italiana attiva nel campo della ricerca e sviluppo di tessile e abbigliamento per il settore aerospaziale, presenta SFS2, la nuova tuta interattiva per astronauti. La tuta sarà testata, grazie alla collaborazione con Aeronautica Militare, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel corso della missione Ax-3 di Axiom Space. SFS2 ha superato positivamente il processo di qualificazione per il volo spaziale secondo i più stringenti standard internazionali.

Realizzata con oltre duecento pezzi e con un tessuto di nuovissima generazione, leggero, traspirante, ignifugo e termoregolatore, la tuta rileva numerosi dati medici dell’astronauta, integrando anche un dispositivo di elevata precisione che non necessita di essere a stretto contatto con il corpo. La tuta è in grado di mantenere la temperatura corporea a livelli normali sia sotto sforzo fisico che in contesti di raffreddamento ed è in grado di monitorare dati biomedici tramite dispositivi integrati e trasmetterli in tempo reale o memorizzarli, a seconda del funzionamento della funzione bluetooth.

I dispositivi tutti certificati, integrati sulla SFS2, sono stati approvati dalla NASA e dal board internazionale per la ISS e sono gli unici device abilitati on board a rilevare dati medici nella missione Ax-3, oltre quelli di default di NASA.