Spazio: la Via Lattea si trasforma in un sinfonia grazie a un progetto della NASA

La Via Lattea, con il suo imponente buco nero centrale, si trasforma in una suggestiva sinfonia grazie a un innovativo progetto della NASA. I ricercatori del Centro Chandra X-ray hanno tradotto i dati provenienti da vari telescopi in spartiti musicali, offrendo così una prospettiva alternativa per conoscere l’universo. Questo affascinante processo di “sonificazione” sfrutta le informazioni astronomiche raccolte nel corso degli anni dai telescopi spaziali Chandra X-ray Observatory, Hubble e Spitzer, focalizzandosi sulla regione centrale della nostra galassia, che si estende per circa 400 anni luce e ospita il supermassiccio buco nero noto come Sagittarius A*.

In collaborazione con la compositrice Sophie Kastner, i ricercatori hanno lavorato alla trasformazione dei dati acquisiti nei raggi X, nella luce visibile e nell’infrarosso in composizioni musicali. Il frutto di questo lavoro è una straordinaria sinfonia cosmica denominata “Where Parallel Lines Converge“, per la quale sono stati resi disponibili gli spartiti e diversi formati per consentire ai musicisti di elaborarli ulteriormente. Questa iniziativa rappresenta un modo innovativo di interpretare e comunicare le scoperte astronomiche, offrendo al pubblico la possibilità di percepire il cosmo attraverso l’udito anziché tramite le consuete immagini.