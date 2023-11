Spettacolare tramonto in Piemonte: sfumature di rosso e rosa nel cielo | FOTO

MeteoWeb

L’alta pressione che anche oggi ha dominato in Italia ha garantito una giornata stabile anche in Piemonte, che si è chiusa con uno splendido tramonto. Nelle foto della gallery scorrevole in alto, possiamo vedere le bellissime sfumature arancione, rosse e rosa che hanno colorato il cielo quando i raggi del sole basso sull’orizzonte hanno illuminato dal basso le nubi, creando un panorama davvero suggestivo.

Attenzione a domani, venerdì 17 novembre, quando sul Piemonte sono attesi forti venti di Foehn. Sarà una giornata molto ventosa nelle vallate alpine, con raffiche di Foehn in estensione alle vicine pianure tra Torinese, Biellese e VCO a partire dalla notte. Sono attese violente raffiche di vento da ovest-nordovest su tutte le aree alpine della regione, fino ad oltre 100-120km/h sui settori di medio-alta valle e talora anche oltre sui crinali di confine. Altrove la ventilazione sarà in prevalenza debole o a tratti moderata. In attenuazione ovunque tra il pomeriggio e la sera.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: