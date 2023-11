Spolverata di neve notturna, panorami imbiancati dalle Alpi all’Appennino | FOTO

MeteoWeb

Sebbene l’autunno abbia mostrato segni evidenti solo nella seconda metà di ottobre, la comparsa della neve a quote medio-basse è apparsa nei giorni scorsi come un primo segnale anticipato dell’inverno. Complice la perturbazione che ha già lasciato la penisola, nella notte sono state diverse le località imbiancate dai fiocchi, a quote da 1100-1200 metri, nelle regioni alpine, appenniniche e prealpine. Le nevicate più intense si sono registrate sulle Alpi, con accumuli fino a 50 cm in alcune località. La neve è caduta anche in alcune zone di pianura, ma solo in maniera sporadica e in quantità molto ridotte.

La Valle d’Aosta si è svegliata imbiancata sino a quote medie, anche se con quantitativi di neve non particolarmente elevati. “Il limite neve tra ieri e questa mattina si è attestato attorno agli 800 metri. Ora si sta alzando, dovrebbe salire a 1.400-1.600 metri,” hanno spiegato i tecnici dell’ufficio meteo regionale. In particolare “le precipitazioni sono state più intense nel settore Nord-occidentale della regione. A quota 2.000 metri, nelle ultime 24 ore sono caduti in Alta valle e nella zona del Gran San Bernardo circa 20 centimetri di neve, localmente anche di più. Spostandosi verso Est, a Cervinia, in paese, tra i cinque e i 10 centimetri. Una decina di centimetri si registrano anche a Gressoney, sempre in paese, e in Val di Rhemes“.

Grazie alla neve caduta in abbondanza la scorsa settimana e alle nuove precipitazioni registrate da ieri e attese anche nei prossimi giorni, Breuil-Cervinia si è colorata di bianco. La stagione invernale è quindi pronta a decollare anche sul versante italiano, mentre sulla pista Gran Becca i migliori velocisti al mondo si sfidano nella prima edizione del Matterhorn Cervino speed opening. Da martedì 14 novembre saranno in funzione le seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini, lo skilift baby La Vieille e il tapis roulant di Plan Maison che serviranno le piste 6, 6.0, 6.00, 6 bis alta e 8. Da sabato 18 novembre aprirà al pubblico anche la pista 5 che consentirà il rientro fino in paese. Resta chiuso il collegamento internazionale verso Zermatt (Svizzera), attraverso il Teodulo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: