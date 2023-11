La Stazione Spaziale Internazionale “schiva” detriti orbitali poco prima dell’arrivo del cargo SpaceX

MeteoWeb

La Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto effettuare una nuova manovra per “schivare” dei detriti spaziali, poche ore prima dell’arrivo di un cargo, la capsula Dragon di SpaceX. La navicella Progress russa, agganciata alla ISS, ha acceso i motori ieri, venerdì 10 novembre, consentendo di effettuare una manovra per evitare “spazzatura spaziale”: lo ha reso noto Roscosmos. L’accensione del motore, durata 5 minuti (316,5 secondi), è avvenuta alle 16:07 ora italiana, sollevando l’orbita della ISS di circa 900 metri. Per rendere l’idea, la Stazione si trova in orbita attorno alla Terra ad un’altezza di circa 400 km. La NASA non ha ancora riportato tale manovra.

I detriti e le manovre della Stazione Spaziale

Le manovre per evitare i detriti sono ormai frequenti. A partire dal dicembre 2022, la ISS si è spostata per tale motivo 32 volte dal 1999, hanno riportato i funzionari della NASA in un rapporto trimestrale sui detriti. Questo conteggio delle manovre è balzato a 37 in totale – e 2 volte solo nel mese di agosto 2023 – quando è stato pubblicato l’ultimo rapporto, la scorsa estate.

La NASA ha spiegato che le manovre della ISS in genere non hanno un impatto sulle operazioni della Stazione. Considerati i requisiti di carburante necessari per regolare l’orbita della ISS, sia per i detriti spaziali che per evitare la resistenza indotta dall’atmosfera terrestre, la Stazione di solito fa affidamento su cargo pieni di carburante attraccati per svolgere il lavoro pesante.

Storicamente, è la Russia a gestire tali manovre, ma anche la NASA sta sviluppando le proprie capacità, soprattutto perché Russia e NASA stanno formando coalizioni indipendenti per la futura esplorazione spaziale sulla scia della guerra russa in Ucraina iniziata nel febbraio 2022. Ad esempio, la NASA ha incaricato una nave Northrop Grumman Cygnus di effettuare un manovra standard di sollevamento dell’orbita nel giugno 2022.