Cos’è la “stella” luminosa che brilla ad Est la sera

Guardando il cielo dopo il tramonto è quasi impossibile non notare una “stella” luminosa che brilla sull’orizzonte Est. Sembra insolitamente luminosa e domina quella metà del cielo. Non è però una stella, è Giove, il “Re dei pianeti“, quasi nel suo momento migliore dell’anno. Per ora, poche stelle luminose possono rivaleggiare. Tecnicamente nella costellazione dell’Ariete, le deboli stelle dei Pesci e della Balena sono vicine. Va considerato che comunque è molto più vicino a noi di qualsiasi altra stella sullo sfondo.

La “stella” luminosa ad Est, il 5° pianeta dal Sole

Il 5° pianeta dal Sole e di gran lunga il più grande, Giove, questa settimana si trova a circa 4 distanze Terra-Sole, alla minima distanza dal nostro pianeta. Giove ha raggiunto l’opposizione il 2 novembre, cioè il momento in cui la Terra si trova tra il Sole e Giove. Ciò accade perché il nostro pianeta orbita attorno al Sole 13 volte più velocemente di Giove.

All’opposizione Giove appare più grande, più luminoso e al massimo del suo splendore. Il momento “clou” è ormai trascorso, ma, in una fase illuminata al 99%, il pianeta gigante brilla ancora con una magnitudine di -2,8. Il gigante gassoso è più evidente nel mese successivo alla sua opposizione perché è più alto nel cielo durante il crepuscolo.

Uno sguardo al cielo

Mentre guarderete Giove stasera, poco dopo il tramonto, avrete rivolto lo sguardo nella direzione opposta al Sole, nel Sistema Solare esterno. Guarderete attraverso la Fascia principale degli asteroidi del Sistema Solare tra Marte e Giove, dove milioni di asteroidi orbitano attorno al Sole.

Mentre il crepuscolo sfuma nell’oscurità e la finestra notturna è spalancata, noterete un altro bellissimo oggetto vicino a Giove: una macchia confusa di luce in basso a sinistra rispetto al pianeta, più o meno verso Est. Queste stelle blu brillanti, 6 o 7 facilmente visibili ad occhio nudo, sono le Pleiadi, chiamate anche le “Sette Sorelle“.