Le stelle cadenti frecciano nel cielo d’autunno: ecco come vedere le Leonidi

MeteoWeb

Il prossimo fine settimana avremo l’ opportunità di avvistare stelle cadenti nel cielo notturno mentre uno degli ultimi sciami meteorici dell’anno sarà protagonista dei cieli. Da venerdì sera a sabato mattina potremo infatti ammirare le Leonidi, l’ultima pioggia di meteore prima dell’inizio dell’inverno meteorologico il 1° dicembre.

Come saranno le Leonidi quest’anno?

Gli spettatori con un cielo sereno venerdì sera possono aspettarsi di vedere circa 15 meteore l’ora durante in picco, un tasso tipico per molti sciami meteorici durante tutto l’anno. L’attività inizierà lentamente ma aumenterà gradualmente con l’avanzare della notte con la frequenza delle stelle cadenti che si alzerà dopo la mezzanotte, ora locale.

Le Leonidi dovrebbero rimanere attive per tutto il weekend, quindi gli osservatori che si trovano sotto un cielo nuvoloso all’inizio del fine settimana avranno l’opportunità di avvistare meteore sabato notte e domenica notte se le condizioni meteo lo consentiranno.

Una manciata di meteore associate alle recenti Tauridi settentrionali potrebbero anche sovrapporsi alle Leonidi, aumentando le possibilità di avvistare scie incredibilmente luminose.

Le Leonidi, figlie della cometa Tempel-Tuttle

Ogni novembre, la Terra attraversa un campo di detriti lasciati dalla cometa Tempel–Tuttle, innescando la pioggia di meteore delle Leonidi. Circa una volta ogni 33 anni, la cometa passa vicino al Sole e diffonde una nuova e densa scia di detriti che prepara il terreno per un’esplosione di stelle cadenti.

La pioggia di stelle cadenti delle Leonidi del 1833 fu una delle prime tempeste meteoriche ben documentate nella storia, con centinaia di migliaia di meteore l’ora. Da allora, hanno ripetuto lo spettacolo in più occasioni, tra cui nel 1866, 1966, 1999 e 2002. “Gli spettatori nel 1966 hanno assistito ad una spettacolare tempesta di Leonidi: migliaia di meteore al minuto cadevano attraverso l’atmosfera terrestre per un periodo di 15 minuti,” ha spiegato la NASA. Un’esplosione del genere, però, non è prevista per quest’anno o nel prossimo futuro. “Sfortunatamente, sembra che la Terra non incontrerà dense nubi di detriti fino al 2099,” ha spiegato l’American Meteor Society.

Quasi un mese dopo le Leonidi, le Geminidi, uno dei migliori sciami meteorici del 2023, raggiungeranno il picco: vanteranno più di 100 stelle cadenti all’ora durante la notte del 13 dicembre fino alle prime ore del 14 dicembre.