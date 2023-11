Un telescopio per sbirciare le stelle nascoste dalle polveri: nuovo strumento per Gemini North

MeteoWeb

Eliminare il velo di polveri e gas cosmici per scrutare anche le stelle nascoste: è l’obiettivo del nuovo occhio del telescopio Gemini North nelle Hawaii, gestito dai NoirLab dell’americana National Science Foundation. Il nuovo strumento chiamato Igrins-2, messo per la prima volta alla prova con una nebulosa planetaria, è un potente spettroscopio nel vicino infrarosso che permette di analizzare la composizione chimica di gas, polveri e stelle e osservare dettagli invisibili in altre bande.

Una sorta di arcobaleno costellato da puntini brillanti: è il modo in cui appare il cielo visto dal nuovo strumento istallato su uno dei telescopi gemelli Gemini North (l’altro si trova in Cile). L’immagine della nebulosa planetaria NGC 7027, uno degli oggetti più analizzati del cielo e caratterizzato da una brillante nube colorata di polveri, tanto da essere stata rinominata ‘Insetto gioiello’, è stato il primo vero test. Lo strumento Igrins-2 permette di analizzare lo spettro di luce emesso dagli oggetti del cosmo, conoscendone così la composizione, e vedere in particolare le radiazioni emesse in una regione dello spettro non visibile per gli occhi umani. “Questa nuova capacità del nostro osservatorio apre entusiasmanti opportunità“, ha detto Jennifer Lotz, direttrice dell’Osservatorio Gemini.

Le prime immagini hanno permesso di analizzare dettagli finora sconosciuti di una stella morente. NGC 7027 è infatti la nebulosa prodotta dell’enorme esplosione di una stella giunta alle fasi finali della sua esistenza, ma la maggiore potenzialità dello strumento, dicono i responsabili, sarà osservare ciò che avviene durante le prime fasi della nascita di una stella, quando si trova ancora avvolta dalla nube in cui si è andata gradualmente formando.