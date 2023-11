Tempesta Ciaran: caos anche in Belgio, un morto e 2 feriti

MeteoWeb

La violenta tempesta Ciaran ha causato un tragico incidente in Belgio, con una vittima e un ferito grave. A Gand, nel cuore della città, un albero è caduto su due passanti in un parco, risultando nella morte di uno di loro, mentre l’altro ha subito una frattura alla gamba. Nel frattempo, a Deurne, una località nei pressi di Anversa, un uomo è rimasto gravemente ferito a causa del crollo del muro di contenimento di un hangar.

La tempesta Ciaran ha causato anche danni in altre zone di Anversa, e le chiamate di emergenza ai vigili del fuoco a Bruxelles sono aumentate considerevolmentenel corso delle ore. L’istituto meteorologico nazionale ha emesso un’allerta arancione per le aree costiere e le Fiandre occidentali, mentre il resto delle province del Paese è stato posto in allerta gialla a causa del passaggio della tempesta.