Tempesta Ciaran: ancora 62mila case senza elettricità in Francia

Dopo il passaggio della tempesta Ciaran, circa 62mila abitazioni sono ancora senza elettricità in Normandia e in Bretagna: è quanto ha reso noto l’operatore della rete di distribuzione Enedis. L’elettricità è stata ripristinata per oltre 1,1 milioni di clienti colpiti dal maltempo, ovvero il 95% delle abitazioni interessate. Sono stati mobilitati 3.400 tecnici, ben 500 generatori sono stati inviati nelle aree colpite, insieme a 500 kit di riparazione per i siti di riparazione. Per quanto riguarda la tempesta Domingos, che ha colpito la Francia tra sabato e domenica, secondo Enedis 33mila abitazioni “dovevano ancora essere rifornite” lunedì mattina, soprattutto in Charente-Maritime e Gironda.