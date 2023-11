La tempesta Ciaran flagella l’Europa e provoca almeno 17 morti

MeteoWeb

La violenta tempesta “Ciaran” ha portato morte e distruzione in Europa, Italia inclusa, dove l’alluvione in Toscana ha finora causato 7 morti accertati e 2 dispersi, oltre a gravi danni. Il bilancio totale della tempesta nel Vecchio Continente è di almeno 17 vittime, comprese quelle italiane. Oltre ai danni e alle vittime in Italia, le fortissime raffiche di vento hanno fatto cadere alberi che hanno causato alcuni degli incidenti mortali: in Belgio sono morte due persone, fra cui un bambino ucraino che giocava all’aperto a Gand, in Francia altre due, una in pieno centro a Madrid, e ancora una vittima in Germania e una settima nei Paesi Bassi. In Portogallo, invece, a uccidere è stata un’altissima onda creata da Ciaran sull’Oceano Atlantico: tre persone sono morte nel naufragio di una barca a vela con bandiera danese, andata a schiantarsi su una spiaggia nel centro del Paese.

In Francia, le due vittime sono un anziano caduto ad Havre (nel Nord-Ovest) dopo essere stato colpito dalle persiane di casa sbattute dal vento, e un autista il cui camion è stato colpito da un albero caduto nel Nord. 16 persone, di cui 7 Vigili del Fuoco, sono invece rimasti feriti nella stessa zona, di cui uno gravemente. Il Premier Elisabeth Borne ha stimato 47 feriti in tutta la Francia. Molte case sono rimaste a lungo senza energia elettrica, soprattutto nella giornata di ieri.

La tempesta Ciaran, con raffiche arrivate anche a 200km/h, ha anche influenzato la mobilità, con difficoltà nel traffico stradale, chiusure di porti e annullamenti di voli. Ciaran ha provocato problemi alle ferrovie del Nord Europa, in particolare nella parte fiamminga del Belgio. Anche il traffico marittimo è stato interrotto in tutta la giornata di ieri nella zona portuale di Anversa, e all’aeroporto di Bruxelles molti dei voli hanno registrato forti ritardi. Anche in Inghilterra, i venti e le forti piogge hanno provocato problemi e la sospensione di collegamenti marittimi con il continente; molte scuole sono rimaste chiuse e molti voli annullati.