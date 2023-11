La Tempesta Ciaran sferza l’Europa: piogge torrenziali e venti record, almeno 10 morti

MeteoWeb

Almeno 10 persone sono morte a causa del passaggio della tempesta Ciaran, che ha colpito, in particolare, l’Europa nordoccidentale con piogge torrenziali e venti record fino a 200 km/h. Oltre alle 3 vittime in Toscana, nella città belga di Gand, un bambino ucraino di 5 anni e una donna di 64 anni sono morti in seguito alla caduta di rami. Morto un camionista che si trovava a bordo del suo veicolo nella regione dell’Aisne, nel Nord della Francia. Le autorità francesi hanno anche riportato la morte di un uomo caduto dal balcone nella città portuale di Le Havre. Le altre 3 vittime sono un uomo della cittadina olandese di Venray, una donna a Madrid e una persona in Germania.

Oggi il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe visitare la regione della Bretagna martoriata dal maltempo. Le raffiche di vento nella regione della Bretagna occidentale sono state “eccezionali” e “molti record assoluti sono stati battuti“, ha confermato il servizio meteorologico nazionale Météo-France.

La tempesta creato il caos ferroviario, aereo e marittimo in Belgio, dove è stato chiuso il porto di Anversa e interrotti i voli da Bruxelles. Nel Sud dell’Inghilterra grandi onde sono state alimentate da venti con raffiche fino a 135 km/h, che si sono abbattute lungo la costa. Più di 200 voli sono stati cancellati all’aeroporto Schiphol di Amsterdam.