La Tempesta Ciaran infrange i record in Francia: 207 km/h a Pointe du Raz, un morto e 4 feriti | FOTO e VIDEO

Numerosi record di vento sono stati battuti in Bretagna nella notte durante il passaggio della tempesta Ciaran. Finistère e Côtes d’Armor sono ancora in allerta rossa, Morbihan e Ille-et-Vilaine sono in allerta arancione. La raffica più forte è stata registrata a Pointe du Raz, con 207 km/h. Si continua a registrare vento impetuoso e le coste della Bretagna si troveranno ad affrontare onde alte durante l’alta marea.

Dopo Finistère e Côtes-d’Armor, giovedì mattina è stata rimossa l’allerta vento codice rosso nella Manica mentre il violento temporale Ciaran, accompagnato da raffiche di quasi 200 km/h, ha provocato un morto nell’Aisne e molti danni. La Manche è in allerta rossa per “vento forte” fino alle 10, mentre il Finistère e la Côtes-d’Armor sono state declassate all’arancione in mattinata, ha riferito Météo-France. Sul Canale i venti “continueranno a soffiare con forza fino all’inizio del pomeriggio” , ha avvertito il prefetto locale , invitando i residenti “a restare in casa“. A livello nazionale, 23 dipartimenti sono in allerta arancione, dai Pirenei Atlantici al Nord, così come al Sud/Est.

Oltre un milione di case sono senza elettricità. Alle 7 del mattino, 1,2 milioni di case erano al buio, di cui 780milain Bretagna, ha riferito il direttore della rete Enedis. Gli alberi sono caduti sulle linee elettriche e i tralicci sono stati abbattuti, secondo la società, che ha mobilitato 3.000 persone per ripristinare l’elettricità. Nella notte in Bretagna sono stati battuti “numerosi record assoluti di vento“, con raffiche “eccezionali” , secondo Météo-France. Nel Finistère, l’ente pubblico ha registrato 193 km/h vicino alla punta Saint-Mathieu, a Plougonvelin, 171 km/h a Lanvéoc, 163 km/h a Landivisiau, 156 km/h a Brest e 147 km/h a Quimper.

Il prefetto del Finistère, Alain Espinasse, ha parlato in conferenza stampa di raffiche “a 207 km/h sulla Pointe du Raz” su una stazione meteorologica installata su un semaforo, molto esposta al vento e che non è un riferimento per Météo-France.

Tempesta Ciaran, le immagini impressionanti da Brest

La prefettura del Finistère ha annunciato un divieto di circolazione sulle strade del dipartimento a causa “dello stato delle strade ostacolato da numerosi ostacoli” . Gli unici veicoli autorizzati sono quelli dei servizi sanitari e di emergenza, delle forze dell’ordine e delle persone mobilitate per gestire la situazione.

Una persona è morta in un incidente provocato “dalla caduta di un albero legata alla tempesta” su un veicolo pesante nell’Aisne, che era in allerta gialla, hanno annunciato i vigili del fuoco e il Ministro dei Trasporti, Clément Beaune. La prefettura di Finistère ha segnalato un ferito lieve in seguito ad un incidente stradale causato dalla caduta di un albero. Secondo il Ministro Gérald Darmanin, 4 persone sono rimaste ferite, “di cui tre vigili del fuoco” .

Tempesta Ciaran, notte da incubo in Francia