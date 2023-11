La Tempesta Ciaran nata dallo scontro tra masse d’aria calde e fredde, “intensità mai vista quest’anno”

MeteoWeb

La feroce tempesta Ciaran, che sta scatenando il caos tra Regno Unito, Francia, Spagna e Belgio, è nata a seguito dello scontro tra masse d’aria fredde e calde, nell’Ovest dell’Atlantico, con un’intensità “mai vista quest’anno“: è quanto ha spiegato il meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, Gianni Messeri, evidenziando che il minimo di pressione sul livello del mare raggiunto da questo fenomeno atmosferico è di 950 hPa (ettopascal), un valore considerevole.

“La tempesta, ora centrata nel Nord dell’Inghilterra nasce per la cosiddetta ‘baroclinicità‘, ossia lo scontro tra le masse d’aria fredde e calde, e si alimenta anche dal mare che è estremamente caldo, caratteristica quest’ultima chiamata ‘barotropicità’ e tipica di altre perturbazioni. Quindi il fenomeno è contemporaneamente sia baroclinico, in questo caso in prevalenza, che barotropico,” ha spiegato l’esperto. Ciaran è associata a gradienti (le variazioni di pressione allontanandosi dal minimo) eccezionalmente forti. Gli altri effetti della perturbazione associata al vortice, ha evidenziato l’esperto del Consorzio Lamma-Cnr, “sono precipitazioni e mareggiate, che non riguarderanno solo l’Italia ma tutti i Paesi del Mediterraneo, in particolare Spagna e Francia (quest’ultima con venti fortissimi), ma anche i Paesi balcanici e, in misura molto minore, la Grecia“.

