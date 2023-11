La tempesta Ciaran assedia la Spagna: raffiche oltre 120 km/h nel Centro/Nord

MeteoWeb

La tempesta Ciaran non risparmia neanche la Spagna: in allerta gran parte del Paese con forti piogge e venti che stanno bersagliando in particolare il Nord. Secondo quanto riporta l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET), in diversi punti delle aree centro-settentrionali, sono state rilevate raffiche di velocità superiore ai 120 km/h, in particolare nelle zone di montagna. In regioni come la Galizia, le Asturie, la Cantabria e i Paesi Baschi sono state già decine le chiamate ai servizi d’emergenza per cadute di alberi, allagamenti o problemi di circolazione stradale, riporta EFE. La Protezione civile ha ricordato che sono in vigore allerte per pericoli legati a mare agitato, vento o piogge sono attive in quasi tutto il Paese, con l’eccezione delle isole Canarie.