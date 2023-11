Arriva la tempesta Debi: allerta per vento e pioggia in Regno Unito e Irlanda, raffiche fino a 130km/h

MeteoWeb

È allerta meteo in gran parte del Regno Unito e in Irlanda per la tempesta Debi, così rinominata dal Met Éireann, il servizio meteorologico irlandese. Debi porterà venti molto forti, potenzialmente distruttivi, e forti piogge in Irlanda domani mattina e avrà effetti anche in alcune parti del Regno Unito. “La tempesta Debi si svilupperà rapidamente e porterà venti potenzialmente molto forti e distruttivi in alcune parti della Repubblica d’Irlanda, motivo per cui il Met Éireann ha deciso di dare un nome al sistema”, ha detto Jason Kelly, meteorologo capo del Met Office.

Debi porterà venti con raffiche di 110-130km/h su alcune coste e alture di Irlanda del Nord, Inghilterra settentrionale e Galles settentrionale. “Si prevede che i venti più forti colpiranno parti della Repubblica d’Irlanda nelle prime ore di lunedì, prima di colpire parti del Galles settentrionale e dell’Inghilterra settentrionale nel pomeriggio. Anche se i venti più forti si saranno leggermente attenuati prima di raggiungere il Regno Unito, ci aspettiamo ancora alcuni impatti significativi ed è stata emessa un’allerta vento. Inoltre, Debi porterà un periodo di forti piogge nell’Irlanda del Nord per il quale è stata emessa un’allerta combinata vento-pioggia”, ha aggiunto Kelly.

Un’allerta gialla per vento e pioggia sarà in vigore dalle 4 alle 18 per aree tra cui Bangor e St. Davids in Galles e Manchester, Sheffield e Liverpool in Inghilterra, con un potenziale pericolo per la vita a causa di detriti volanti. Nell’Aberdeenshire, in Scozia, ci sarà un’allerta gialla per pioggia nel corso della giornata, dalle 10 alle 21.

In alcune parti dell’Irlanda è stato chiesto alle scuole di ritardare l’apertura, poiché il servizio meteorologico irlandese ha avvertito di un “possibile pericolo per la vita” a causa della tempesta Debi. Domani entreranno in vigore le allerta rosse di vento per Clare, Galway est e Roscommon sud, Offaly e Westmeath. L’allarme rosso per Clare e parti di Galway e Roscommon sarà in vigore tra le 3 e le 5 del mattino. L’avviso rosso separato per Offaly e Westmeath sarà in vigore tra le 5 e le 7. Le persone in queste zone vengono avvertite di un ”potenziale pericolo per la vita” durante la tempesta.

La tempesta Debi si sposterà nel Mare del Nord nella sera di lunedì 13 novembre. Debi si sviluppa, in parte, a causa di una corrente a getto molto forte che attraversa l’Atlantico. Il nucleo della corrente a getto si trova attualmente nel sud del Regno Unito. Questa forte corrente a getto è responsabile del periodo meteorologico molto instabile che l’area sta vivendo. Ulteriori aree di bassa pressione potrebbero svilupparsi e colpire il Regno Unito durante la prossima settimana.

La tempesta Debi è la quarta tempesta a cui è stato assegnato un nome nell’ambito dell’iniziativa di denominazione delle tempeste 2023/2024 che coinvolge il Met Office, Met Éireann e KNMI, il servizio meteorologico nazionale olandese.