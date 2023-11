Tempesta di vento, grandine e pioggia in Argentina: alberi crollati e tetti divelti a San Justo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta di vento, grandine e pioggia ha colpito la cittadina di San Justo, nella provincia di Santa Fe, in Argentina. Tutto è accaduto intorno alle 16 ora locale nel capoluogo del dipartimento omonimo, a circa 100 km dalla capitale Santa Fe. Le forti raffiche di vento non hanno mostrato pietà, e decine di alberi sono stati abbattuti o sradicati. Ci sono stati danni significativi ad alcune case, con i tetti divelti.

Il segretario del governo municipale della città di San Justo, Diego Palmier, ha affermato: “È stato un forte temporale che si è abbattuto sulla città con 70 mm di pioggia in 15 o 20 minuti, precipitazioni molto forti“. “Ci sono state forti raffiche di vento che hanno colpito l’illuminazione pubblica con la caduta di molti pali, colpendo anche la telefonia“. Palmier ha affermato che la tempesta “ha colpito la stragrande maggioranza della città, anche se è stata più forte in alcuni settori che in altri“.

Tempesta in Argentina: alberi crollati a San Justo