Tempeste di sabbia e polvere, un problema sottovalutato e sempre più frequente

Aumenta la frequenza delle tempeste di sabbia e polvere in molte regioni del mondo, avverte l’ONU. Ogni anno entrano nell’atmosfera due miliardi di tonnellate di sabbia e polvere. Gli esperti dell’UNCCD attribuiscono oltre il 25% del problema alle attività umane. Questo fenomeno, provoca caos dall’Asia settentrionale e centrale all’Africa sub-sahariana. Gli impatti sulla salute sono ancora poco conosciuti.

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD), le tempeste di sabbia e polvere sono un problema sottovalutato e ora “drammaticamente” più frequente in alcuni luoghi del mondo, con almeno il 25% del fenomeno attribuito alle attività umane. Accompagnato da raccomandazioni politiche, l’avvertimento arriva da Samarcanda, in Uzbekistan, da un incontro di cinque giorni per fare il punto sui progressi globali nell’attuazione della Convenzione. L’UNCCD è una delle tre convenzioni stipulate al Summit della Terra di Rio de Janeiro nel 1992. Gli altri due affrontano il cambiamento climatico (UNFCCC) e la biodiversità (UN CBD).

L’incontro ha previsto una sessione ad alto livello il 15 novembre ospitata dal governo dell’Uzbekistan sulle modalità per affrontare gli impatti delle tempeste di sabbia e polvere sull’agricoltura globale, industria, trasporti, qualità dell’acqua e dell’aria e salute umana. Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo dell’UNCCD, afferma: “La vista di nuvole scure di sabbia e polvere che inghiottono tutto sul loro cammino e trasformano il giorno in notte è uno degli spettacoli più intimidatori della natura. È un fenomeno costoso che semina il caos ovunque, dall’Asia settentrionale e centrale all’Africa sub-sahariana”. “Le tempeste di sabbia e polvere rappresentano una sfida formidabile per raggiungere lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, proprio come le tempeste di sabbia e polvere sono esacerbate dalle attività umane, possono anche essere ridotte attraverso le azioni umane”, aggiunge Thiaw.

Sebbene le tempeste di sabbia e polvere (SDS) siano un fenomeno naturale stagionale e comune a livello regionale, secondo gli esperti dell’UNCCD il problema è aggravato dalla cattiva gestione del territorio e delle acque, dalla siccità e dai cambiamenti climatici. E le fluttuazioni nella loro intensità, entità o durata “possono rendere l’SDS imprevedibile e pericoloso”.

In alcune aree, la polvere del deserto è raddoppiata nell’ultimo secolo. “Le tempeste di sabbia e polvere (SDS) sono diventate sempre più frequenti e gravi con impatti transfrontalieri sostanziali, influenzando vari aspetti dell’ambiente, del clima, della salute, dell’agricoltura, dei mezzi di sussistenza e del benessere socioeconomico degli individui. L’accumulo degli impatti delle tempeste di sabbia e polvere può essere significativo”, afferma Feras Ziadat, funzionario tecnico presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e presidente della Coalizione delle Nazioni Unite per la lotta alle tempeste di sabbia e polvere. “Nelle aree di origine, danneggiano i raccolti, colpiscono il bestiame e devastano il terriccio. Nelle aree deposizionali la polvere atmosferica, soprattutto in combinazione con l’inquinamento industriale locale, può causare o peggiorare problemi di salute umana come le malattie respiratorie. Anche le comunicazioni, la produzione di energia, i trasporti e le catene di fornitura possono essere interrotti da scarsa visibilità e guasti meccanici causati dalla polvere. La Coalizione delle Nazioni Unite per la lotta alle tempeste di sabbia e polvere, attualmente presieduta dalla FAO, è stata creata nel 2019 per guidare gli sforzi globali per contrastare la SDS”.

Nel loro Compendio sulle tempeste di sabbia e polvere e nel relativo Toolbox SDS, l’UNCCD, la FAO e i partner offrono indicazioni su approcci e metodologie per la raccolta e la valutazione dei dati SDS, il monitoraggio e l’allarme rapido, la mitigazione dell’impatto e la preparazione, la mappatura delle fonti e la mitigazione delle fonti antropiche a livello subnazionale, nazionale, regionale e globale. La discussione sulla SDS rientra nell’agenda della riunione di quest’anno in Uzbekistan del Comitato per la revisione dell’attuazione della Convenzione (CRIC 21) dell’UNCCD e dei progressi globali nel raggiungimento degli obiettivi strategici della Convenzione.

È la prima volta dalla sua istituzione che l’UNCCD convoca uno dei suoi incontri più significativi in ​​Asia centrale. L’incontro arriva in un momento critico, poiché le recenti statistiche pubblicate tramite la nuova dashboard dei dati dell’UNCCD mostrano che il mondo ora perde quasi 1 milione di chilometri quadrati di terra sana e produttiva ogni anno – circa 4,2 milioni chilometri quadrati tra il 2015 e il 2019, o all’incirca l’area combinata di cinque nazioni dell’Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Durante l’incontro, gli esperti dell’UNCCD e della FAO hanno lanciato tre rapporti: Tempeste di sabbia e polvere. Una guida alle misure di mitigazione, adattamento, politica e gestione del rischio in agricoltura Processo di pianificazione di emergenza per catalizzare investimenti e azioni volti a migliorare la resilienza contro le tempeste di sabbia e polvere nell’agricoltura nella Repubblica islamica dell’Iran e Preparazione per la pianificazione di emergenza delle tempeste di sabbia e polvere con le comunità di pastori: un caso di studio sulla Mongolia Altri punti dell’agenda CRIC 21 includono la promozione della gestione sostenibile del territorio, la garanzia di diritti fondiari equi per le donne e la lotta alla siccità e agli incendi esacerbati dal cambiamento climatico e dal degrado ambientale.

Le tempeste di sabbia e polvere

Le tempeste di sabbia e polvere (SDS) sono conosciute con molti nomi locali: scirocco, haboob, polvere gialla, tempeste bianche o Harmattan. Sebbene l’SDS possa fertilizzare sia gli ecosistemi terrestri che quelli marini, presenta anche una serie di rischi per la salute umana, i mezzi di sussistenza e l’ambiente. Gli eventi SDS hanno tipicamente origine nelle zone aride a bassa latitudine e nelle aree subumide dove la copertura vegetale è scarsa o assente. Possono verificarsi anche in altri ambienti, comprese le aree agricole e ad alta latitudine nelle regioni umide, quando specifiche condizioni atmosferiche e di vento coincidono. Gli eventi SDS possono avere notevoli impatti transfrontalieri, su migliaia di chilometri. Sono necessarie risposte politiche globali e regionali unificate e coerenti, in particolare per affrontare la mitigazione delle fonti, i sistemi di allarme rapido e il monitoraggio. Lo scarso riconoscimento della SDS come rischio di catastrofe è probabilmente dovuto alla mancanza (in molti casi) di significativi decessi umani diretti o lesioni umane immediate derivanti da singoli eventi SDS e alla limitata documentazione consolidata sui loro impatti sanitari, economici o di altro tipo a lungo termine.