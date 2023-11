Terremoto Abruzzo: domani scuole chiuse all’Aquila

MeteoWeb

Le scuole resteranno chiuse all’Aquila domani, giovedì 23 novembre, a causa delle due scosse di terremoto che si sono verificate nel pomeriggio con epicentro lo stesso capoluogo di regione e quello limitrofo di Lucoli. È stato deciso durante la riunione in Prefettura. “È un decisione presa a mero titolo precauzionale, per verificare che le lezioni possano riprendere con regolarità”, afferma il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in un post su Facebook. Le scosse sono state anticipate da due boati e distintamente avvertite dalla popolazione. Molti i cittadini scesi in strada. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.