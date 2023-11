Terremoto Abruzzo, non ci sono danni alle scuole dell’Aquila: domani riaprono

MeteoWeb

Non sono state riscontrate anomalie negli edifici scolastici cittadini, di competenza del Comune dell’Aquila, dopo le due scosse di terremoto avvenute nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 novembre. Dodici squadre, composte da tecnici e funzionari dell’ente, hanno effettuato sopralluoghi in tutti i cinquantuno plessi degli istituti comprensivi (Patini, Mazzini, Rodari, Carducci, D. Alighieri e Paganica) e presso l’asilo nido comunale “1 Maggio”. Pertanto domani, 24 novembre, le lezioni potranno riprendere regolarmente dopo la sospensione prevista per la giornata odierna con apposita ordinanza sindacale.

“Ringrazio tutti coloro che da questa mattina hanno lavorato incessantemente per lo svolgimento delle ispezioni nelle nostre scuole”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Lo stop alle attività didattiche, giunto al termine della riunione di ieri sera in Prefettura dopo le due scosse che hanno interessato il nostro territorio, è stato disposto a titolo meramente precauzionale e per consentire che i controlli potessero svolgersi nel migliore dei modi senza recare disturbo a docenti e alunni”.