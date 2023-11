Terremoto in provincia di Massa Carrara, epicentro a Licciana Nardi | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Scossa di terremoto nella notte in provincia di Massa Carrara. L’INGV segnala un sisma magnitudo ML 3.0, avvenuto a 4 km Sud/Est da Licciana Nardi (MS), alle 00:58:37, ad una profondità di 10 km. L’evento risulta avvertito dalla popolazione, in particolare a Fivizzano, Villafranca in Lunigiana e a Licciana Nardi. Non risultano danni a persone o cosel