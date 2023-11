Aumenta il bilancio del terremoto in Nepal: centinaia tra morti e feriti

MeteoWeb

Sale il bilancio delle vittime del terremoto in Nepal: almeno 157 persone sono rimaste uccise, hanno reso noto oggi i funzionari governativi, mentre le forze della sicurezza stanno assistendo la popolazione nei soccorsi. La forza del sisma di magnitudo 5.6 ha svegliato di soprassalto le famiglie e raso al suolo le case di fango nelle comunità dei distretti occidentali isolati della repubblica himalayana. I distretti di Jajarkot e Western Rukum, nel NEPAL occidentale, sono stati i più colpiti dal sisma. “Il bilancio dei morti del terremoto è di 157 persone, 105 a Jajarkot e 52 a Rukum”, ha precisato il portavoce della Polizia nazionale Kuber Kathayat. Altri 199 sono rimasti feriti nel terremoto, ha aggiunto. Secondo il portavoce del Ministero dell’Interno, Narayan Prasad Bhattarai, è improbabile che il bilancio aumenti in modo significativo.

L’esercito nepalese ha mobilitato cinque elicotteri e un aereo per collaborare alle operazioni di soccorso e distribuzione degli aiuti nelle zone colpite, oltre che per il trasporto dei feriti. In totale sono circa 1.500 i soldati impegnati nelle operazioni di salvataggio. La scossa è stata avvertita anche nel nord dell’India, compresa la sua capitale, Nuova Delhi. Anche il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha espresso la sua “solidarietà” per la tragedia e si è offerto sui social media di fornire al Paese vicino “tutta l’assistenza possibile”.