Thales Alenia Space: contratto per transponder nella prima missione lunare turca

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha siglato un contratto con Tubitak Space Technologies Research Institute per la fornitura di un transponder per le telecomunicazioni per AYAP-1, la prima missione lunare della Turchia. Il trasponder TT&C (tracciamento, telemisurazione e controllo) in banda S avrà il compito di ricevere i comandi inviati dalla stazione di terra per il controllo del veicolo spaziale e di inviare la telemisurazione con le informazioni vitali sullo stato del veicolo spaziale. Il collegamento avrà anche un ruolo determinante nel monitoraggio della posizione del veicolo spaziale, misurando la distanza dalla stazione di terra.

Il Programma di Ricerca Lunare (AYAP) è parte integrante del Programma Nazionale per lo Spazio guidato dall’Agenzia Spaziale turca, con Tubitak Uzay responsabile della progettazione, dello sviluppo e dell’integrazione, dei test, del lancio e dell’attività operativa della navicella AYAP-1.