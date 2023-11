Thanksgiving Day, oggi è il Giorno del Ringraziamento negli USA: storia, tradizioni e curiosità

MeteoWeb

Il Giorno del Ringraziamento, o Thanksgiving Day, è una festa nazionale degli Stati Uniti d’America che si celebra oggi, il 4° giovedì di novembre. La storia del Giorno del Ringraziamento risale al 1621, quando i padri pellegrini, un gruppo di puritani inglesi, sbarcarono a Plymouth, nel Massachusetts. I pellegrini erano stati in viaggio per oltre un mese e avevano affrontato molte difficoltà. Quando arrivarono a Plymouth, trovarono un gruppo di nativi americani, i Wampanoag, che li aiutarono a sopravvivere. In segno di gratitudine, i pellegrini invitarono i Wampanoag a una grande festa. La celebrazione durò 3 giorni e fu un momento di condivisione.

Nel corso degli anni, il Giorno del Ringraziamento è diventato una festa nazionale negli Stati Uniti. È un giorno in cui le famiglie si riuniscono per festeggiare ed esprimere gratitudine.

Tra le tradizioni del Giorno del Ringraziamento si possono ricordare:

Il pranzo di famiglia, che è il momento clou della festa. Il pranzo tradizionale comprende tacchino ripieno, patate dolci, salsa di mirtilli, salsa gravy e torta di zucca;

Le parate, che si svolgono in molte città degli Stati Uniti. Sono un’occasione per festeggiare e per vedere le ultime novità in fatto di moda, musica e intrattenimento;

Il Black Friday, che è il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento. E’ il giorno in cui iniziano i saldi natalizi e le grandi catene di negozi offrono sconti molto importanti.

Ecco alcune curiosità sul Giorno del Ringraziamento:

Il tacchino ripieno è il piatto principale del pranzo di Thanksgiving. Si stima che negli Stati Uniti vengano consumati circa 46 milioni di tacchini in occasione del Giorno del Ringraziamento;

La torta di zucca è un altro dessert tradizionale del Giorno del Ringraziamento. E’ fatta con zucca, spezie e burro;

Il Giorno del Ringraziamento è la festa più importante negli Stati Uniti dopo il Natale e il 4 luglio.