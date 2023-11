Toscana: elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare impiegato per la ricerca di un disperso

MeteoWeb

Nella tarda serata di ieri, venerdì 24 novembre, un HH-139B dell’83° Centro SAR (Search and Rescue), del 15° Stormo di Cervia, è decollato alla ricerca di un uomo di 65 anni disperso in zona Monte Torano (Massa-Carrara), su richiesta di CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Toscana.

L’intervento, portato avanti nonostante le condizioni meteo avverse e il forte vento di caduta, ha permesso di individuare le coordinate geografiche del telefono del disperso grazie alla presenza a bordo del sistema Artemis, fornito di tecnologie di ultima generazione, che incrocia diverse fonti di geolocalizzazione e permette alla telecamera a infrarossi dell’elicottero (FLIR – Forward Looking InfraRed) di puntare con precisione il punto rilevato.

L’equipaggio, che non è potuto intervenire direttamente a causa del maltempo e della zona impervia, ha prontamente comunicato le coordinate al CNSAS, con cui la Forza Armata collabora con continuità, che sta continuando le ricerche con squadre di recupero a terra.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme.

Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.