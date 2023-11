Travolta da un’auto mentre spazza la cenere dell’Etna: muore donna a Zafferana Etnea

MeteoWeb

Tragedia a Zafferana Etnea, nel Catanese. Vincenza Torrisi, 78 anni, è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre spazzava la cenere dell’Etna. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 13 novembre. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa dell’ospedale Cannizzaro, la donna è giunta nel Reparto di Rianimazione dopo l’incidente, ma il suo cuore nella serata di ieri ha cessato di battere.

“La notizia della morte della nostra concittadina travolta da un’auto davanti alla propria abitazione, mentre spazzava la strada dalla cenere lavica caduta durante l’ultima eruzione dell’Etna, ha colpito la nostra comunità. Una morte che deve far riflettere, che non avremmo mai voluto apprendere. Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità di Zafferana. Un dolore immenso, per tutta la città e una grande rabbia”. Lo afferma il sindaco Salvatore Russo.