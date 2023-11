Treno deraglia in Kentucky: fuoriuscita di zolfo, migliaia di evacuati

MeteoWeb

Oltre 15 vagoni di un treno sono deragliati in Kentucky, provocando la fuoriuscita di zolfo fuso e costringendo migliaia di persone ad evacuare nella zona di Livingston. Il Governatore dello Stato, Andy Beshear, ha dichiarato lo stato di emergenza mentre gli esperti sono al lavoro con apparecchiature specializzate per monitorare l’aria e rilevare la presenza di anidride solforosa, un gas tossico che viene rilasciato quando brucia lo zolfo fuso.

La causa del deragliamento non è ancora stata resa nota ma l’incidente arriva in un momento di un maggiore controllo dei treni merci dopo che un treno è deragliato in Ohio all’inizio di questa primavera, versando più di un milione di litri di sostanze chimiche tossiche, tra cui il noto cancerogeno cloruro di vinile, I deragliamenti dei treni sono comuni negli Stati Uniti, con oltre 1.160 incidenti di questo tipo nel 2022 – per una media di più di tre al giorno – secondo la Federal Railroad Administration.