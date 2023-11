Dalla transizione energetica ai veicoli elettrici: Trump pronto a cancellare la politica green di Biden

MeteoWeb

Se dovesse tornare alla Casa Bianca, Donald Trump spazzerà via tutte le leggi volute da Joe Biden in difesa dell’ambiente, contro l’uso di combustibili fossili e per favorire la transizione verde ai veicoli elettrici. Lo riporta il Financial Times, che cita rappresentanti della campagna del tycoon e suoi consiglieri. L’obiettivo di Trump è l’opposto di Biden: l’ex Presidente punta a “massimizzare la produzione di combustibili fossili“. “Noi – ha detto un rappresentante della campagna presidenziale – taglieremo molto di quelle spese previste” da Biden per la transizione ecologica. Trump vuole anche demolire l’agenzia delle entrate e non ha mai nascosto la sua avversione per la politica ambientalista, a cui ha attribuito l’aumento del prezzo del carburante.

In un video pubblicato di recente, il tycoon ha definito la politica energetica americana “debole, sotto gli standard e insostenibile” perché punta sull’eolico. “Le pale eoliche – ha aggiunto – si arrugginiscono, marciscono e uccidono gli uccelli”.

“Il primo giorno del suo secondo mandato – ha dichiarato Carla Sands, consigliera di Trump – il Presidente cancellerà ogni singolo atto di Biden che ha ucciso l’industria e il lavoro“. Il riferimento è anche all’industria dei veicoli elettrici. Il tycoon sostiene che la transizione all’energia pulita finirà per mettere il settore automobilistico americano fuori dal mercato. Inoltre, ha aggiunto Sands, “Trump lavorerà con i leader del Congresso per limitare quel sistema socialista dell’Ira“, l’agenzia delle entrate, e “mettere fine alla guerra all’energia americana”. Tra i provvedimenti promessi, la riapertura delle terre federali che sono state messe sotto protezione da eventuali trivellazioni petrolifere.

Secondo David Banks, ex consigliere di Trump, l’ex Presidente probabilmente ritirerà di nuovo gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi, come già aveva fatto nel 2017. Anche questo è in forte opposizione con l’attuale Presidente: Biden aveva annunciato, il primo giorno del suo ingresso alla Casa Bianca, il rientro nel programma globale di lotta al cambiamento climatico.