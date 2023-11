L’uranio supera gli 80 dollari per la prima volta in più di 15 anni

MeteoWeb

Aumento dei prezzi dell’uranio: superati gli 80 dollari alla libbra per la prima volta in più di 15 anni. L’aumento dei prezzi è dovuto a una serie di fattori, riporta Bloomberg, tra cui la rinnovata domanda di energia nucleare e le forniture interrotte. La domanda di energia nucleare è aumentata negli ultimi anni, in quanto i Paesi si stanno rivolgendo a questa fonte di energia pulita e affidabile per sostituire le fonti fossili. L’aumento dei prezzi dell’energia e la guerra in Ucraina hanno contribuito a rafforzare questa tendenza.

Le forniture di uranio sono state interrotte a causa di una serie di fattori, tra cui le sanzioni contro la Russia, che è un importante produttore. Anche la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla produzione.

L’aumento dei prezzi dell’uranio è positivo per le aziende del settore nucleare, ma potrebbe avere un impatto negativo sui consumatori. I costi dell’energia nucleare sono già superiori a quelli delle fonti fossili, e l’aumento dei prezzi dell’uranio potrebbe rendere l’energia nucleare ancora più costosa.