USA, morto secondo paziente che ha ricevuto il cuore da un maiale

È morto lunedì 30 ottobre il secondo paziente che ha ricevuto un cuore trapiantato da un maiale. Lawrence Faucette, 58 anni, è deceduto quasi sei settimane dopo l’intervento altamente sperimentale, come hanno annunciato i medici del Maryland ai media americani. L’uomo stava morendo di insufficienza cardiaca e non era idoneo a un trapianto di cuore tradizionale quando ha ricevuto il cuore di un maiale geneticamente modificato il 20 settembre. Secondo la Scuola di Medicina dell’Università del Maryland, il cuore era sembrato sano per il primo mese ma ha cominciato a dare segnali di rigetto negli ultimi giorni. In una dichiarazione rilasciata dall’ospedale, la moglie di Faucette, Ann, ha spiegato che suo marito “sapeva che il suo tempo con noi era breve e questa era la sua ultima possibilità di fare qualcosa per gli altri. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe sopravvissuto così a lungo”.