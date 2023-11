Il vaccino anti-Covid AstraZeneca era “difettoso”, lo sostiene un caso legale storico

MeteoWeb

AstraZeneca è oggetto di azioni legali per il suo vaccino anti-Covid da parte di un uomo che ha subito gravi lesioni cerebrali dopo avere ricevuto il vaccino nell’aprile 2021: lo riporta la BBC. Un coagulo di sangue ha causato danni cerebrali a Jamie Scott, padre di 2 figli, impedendogli di continuare a lavorare. L’azione legale, intrapresa in base al Consumer Protection Act britannico, sostiene che il vaccino era “difettoso” in quanto meno sicuro di quanto gli individui avrebbero avuto diritto di aspettarsi. Nel giugno 2022, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il vaccino AstraZeneca era “sicuro ed efficace per individui di età superiore a 18 anni“.

L’azione legale è almeno a un anno da un udienza in tribunale completa. Un’ulteriore richiesta da circa 80 persone che affermano di avere subito effetti collaterali dal vaccino AstraZeneca dovrebbe essere presentata più avanti quest’anno, ma è previsto che il caso di Scott sarà ascoltato per primo.

AstraZeneca ha dichiarato: “La sicurezza del paziente è la nostra massima priorità e le autorità regolatorie hanno standard chiari e rigorosi per garantire l’uso sicuro di tutti i medicinali, compresi i vaccini. La nostra solidarietà va a chiunque abbia perso cari o segnalato problemi di salute. Dai dati provenienti dagli studi clinici e dai dati del mondo reale, Vaxzevria ha continuamente mostrato di avere un profilo di sicurezza accettabile e le autorità regolatorie di tutto il mondo affermano costantemente che i benefici della vaccinazione superano i rischi di effetti collaterali potenzialmente estremamente rari“.

Molti dei querelanti hanno ricevuto pagamenti nel quadro del Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS) del governo britannico, che fornisce compensazioni per coloro che hanno avuto effetti collaterali o ai parenti delle vittime. Le cifre ufficiali ottenute tramite una richiesta di informazioni ai sensi della Freedom of Information hanno mostrato che almeno 144 dei 148 pagamenti del VDPS sono stati effettuati a persone vaccinate con il vaccino AstraZeneca, ha riferito il Daily Telegraph. Un tentativo di riformare il VDPS è al centro di queste azioni legali. I querelanti devono dimostrare che il vaccino ha causato una grave disabilità di almeno il 60%, e le famiglie sostengono che il livello di compensazione è del tutto insufficiente e non è stato aggiornato per l’inflazione dal 2007.

Il 7 aprile 2021, il Joint Committee on Vaccination and Immunisation ha consigliato di offrire un’alternativa al vaccino AstraZeneca agli adulti di età inferiore ai 30 anni, “a seguito di segnalazioni di coaguli di sangue estremamente rari in un numero molto ridotto di persone“. Il 7 maggio 2021, le linee guida sono state modificate per l’applicazione agli adulti di età inferiore ai 40 anni. Scott aveva 44 anni quando ha ricevuto il vaccino AstraZeneca il 23 aprile 2021. Kate Scott, moglie di Jamie, ha dichiarato alla BBC: “Jamie ha avuto oltre 250 sessioni di riabilitazione da specialisti, ha dovuto imparare a camminare di nuovo, a deglutire, a parlare. Ha avuto problemi di memoria“.

Il vaccino AstraZeneca “ha salvato più di 6 milioni di vite nel suo primo anno di utilizzo, più di qualsiasi altro vaccino anti-Covid, secondo una stima indipendente della società di previsioni delle malattie Airfinity, pubblicata l’anno scorso,” riporta la BBC. “Ma pochi mesi dopo il lancio del vaccino AstraZeneca, sono iniziate a emergere casi di un potenziale effetto collaterale da coaguli di sangue. E alla fine è stata identificata una condizione nota come trombosi immunitaria indotta dal vaccino e trombocitopenia (VITT). I casi erano così rari che non erano stati identificati negli studi globali del vaccino“.