Venti di burrasca in Sardegna: maestrale a 100 km/h

Venti di burrasca oggi in Sardegna, con il maestrale che stanotte ha superato i 70 km/h nel Sulcis e punte di quasi 100 km/h nel Campidano e a Cagliari. L’isola, così come gran parte d’Italia, oggi fa i conti con il primo assaggio di inverno e con temperature che si sono abbassate di diversi gradi: registrati valori sotto zero sui monti del Gennargentu, a quota 1500 metri. Centinaia le chiamate alle centrali operative dei vigili del fuoco per pali della luce caduti, cavi dell’elettricità tranciati, qualche cartellone pubblicitario pericolante e alcune coperture trascinate via dal vento che continua a soffiare, anche se con minore intensità.

