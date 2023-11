Venti da uragano e bufere di neve tra Russia, Ucraina e Moldavia: almeno 18 morti per la “tempesta del secolo”

MeteoWeb

Soprannominata la “tempesta del secolo” dai media russi, eventi meteo estremi hanno colpito da domenica le regioni meridionali del Daghestan, Krasnodar e Rostov, nonché i territori ucraini occupati di Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia e la Crimea. Il presidente Vladimir Putin ha seguito le notizie sui “disastri meteorologici” e ha ordinato al governo di adottare misure per aiutare le regioni colpite, ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Il ministero dell’Energia russo ha affermato che circa 1,9 milioni di persone sono state colpite dalle interruzioni di corrente.

Secondo quanto riportato da AFP, 4 persone sarebbero morte in Russia e Crimea a causa delle tempeste, mentre altre 4 sarebbero morte in Moldavia. In Ucraina, il maltempo ha provocato almeno 10 vittime e 23 feriti, lasciando quasi 1.500 città e villaggi al buio dopo che le tempeste hanno scaricato fino a 25 cm di neve in alcune località. il Ministro dell’Interno ucraino ha confermato: “A seguito della complicazione delle condizioni meteorologiche, 10 persone sono morte nelle regioni di Odessa, Kharkiv, Mykolaiv e Kiev. Altre 23 persone hanno riportato ferite, tra cui due bambini“.

Enormi onde si sono infrante sulle spiagge della costa russa del Mar Nero, mentre la velocità del vento ha raggiunto in alcuni luoghi oltre 140 km/h. Il deputato della Crimea Vladimir Konstantinov ha dichiarato alla televisione statale che la penisola ha vissuto uno scenario simile ad un “Armageddon“.

Parti dell’autostrada costiera della Crimea che collega le città di Evpatoria e Simferopoli sono state chiuse a causa di inondazioni e i servizi di traghetto da Sebastopoli, la più grande città della Crimea, sono stati sospesi. Sono stati colpiti anche i trasporti sulla terraferma in Ucraina e nella Russia meridionale. Le regioni del Sud, come Odessa e Mykolaiv, sono state le più colpite dal maltempo, così come Kiev e Dnipropetrovsk nell’Ucraina centrale.

Imponente tempesta in Crimea

Tempesta in Crimea, le immagini

Violentissima mareggiata travolge tutto a Sochi

Violenta mareggiata a Sochi, onde altissime invadono la località russa