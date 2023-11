Maltempo, venti da uragano e tanta neve in Austria e Svizzera: disagi e una vittima | FOTO

MeteoWeb

Un fronte freddo che raggiunge il versante settentrionale delle Alpi da nord-ovest sta portando forti venti, anche con raffiche di uragano, e tanta neve fino a quote medio-basse in Austria e Svizzera. In gran parte dell’Austria, la quota neve è compresa tra 700 e 1.000 metri. Alcune regioni del Paese questa mattina si sono svegliate in inverno, come dimostrano le bellissime immagini della gallery scorrevole in alto. Belle nevicate stanno interessando le zona dal Bregenzerwald all’Arlberg e all’Ausserfern, con altri 15-20cm di neve fresca in ​​montagna. In serata, la quota neve è prevista in calo fino ai 500 metri.

In Carinzia, si sono abbattuti venti fortissimi: nella zona della diga di Kölnbrein sono state misurate raffiche di 112km/h questa mattina. Nelle Alpi di Villaco, registrate raffiche di 92 km/h. Nella Stiria, raffiche di 87km/h sono state misurate nella zona di Dachstein/Hunerkogel e di 61 km/h a Schöckl.

Svizzera

Nella notte, in Svizzera si sono registrate raffiche da uragano. Segnaliamo 171km/h sul Säntis, montagna delle Prealpi Svizzere a 2.502 metri s.l.m., dove ci sono 138cm di neve. A quote oltre i 2000 metri nel Vallese c’è spesso 1 metro di neve, a volte anche di più. Sul Bantiger, vicino a Berna, si sono registrati venti di 152km/h; sull’Uetliberg, nei pressi di Zurigo, di 133km/h; mentre sul Napf, cima posta tra i cantoni di Berna e Lucerna, ci sono state raffiche di 135km/h. Forti venti hanno sferzato anche la pianura: secondo MeteoSvizzera, le raffiche più forti sono state registrate a Lucerna e Berna, rispettivamente di 118 e 102km/h, che si classificano tra le 10 più rilevanti da quando queste vengono misurate nelle due località. Non sono stati risparmiati neanche i cantoni Turgovia, Vallese e Svitto dove sono stati registrati venti di poco inferiori ai 100km/h.

Nel cantone di Zurigo, i servizi di protezione e soccorso riferiscono su X di aver realizzato circa 100 interventi a causa di alberi abbattuti e blackout. Si registra purtroppo anche una vittima: un automobilista di 72 anni è morto nella sera di ieri, giovedì 16 novembre, a Gurzelen (Canton Berna) a causa di un albero caduto sul suo veicolo. Il conducente, ha precisato la Polizia, è deceduto sul luogo dell’incidente. Numerose le segnalazioni anche nella Svizzera orientale. La polizia cantonale di San Gallo è dovuta intervenire almeno 25 volte; oltre 30 interventi invece per quella del cantone di Turgovia.

Diverse linee ferroviarie sono state interrotte a causa del maltempo, come quella tra Berna e Soletta e quella tra la stazione principale di Zurigo verso l’Uetliberg.