Vento forte in quota, chiusi gli impianti di Breuil-Cervinia

A causa del vento forte che soffia su tutta la Valle d’Aosta, in particolare in quota, gli impianti di risalita e le piste da sci di Breuil–Cervinia resteranno chiusi per tutta la giornata: lo ha reso noto Cervino spa, che gestisce il comprensorio. Il bollettino meteo regionale segnala nuvolosità irregolare con possibili nevicate sulle creste di confine, con venti molto forti nord occidentali e föhn nelle valli.

