Potenti raffiche di vento spazzano Fregene: alberi crollati e danni

MeteoWeb

Notte difficile sul litorale romano, da Ostia a Fregene, anche per la forte mareggiata che sta ancora mettendo a dura prova le strutture balneari e la costa, dopo quella di pochi giorni fa. Fortissime raffiche di vento hanno sferzato questa mattina in particolare Fregene, causando danni e la caduta di grossi pini, uno dei quali su via Castellammare, la via principale, di cui un tratto è stato interrotto. Nell’isolato circostante gli altri alberi, uno dei quali caduto dentro il giardino di un’abitazione, hanno causato danni a recinzioni e siepi. Il vento ha divelto anche la tettoia di un garage e danneggiato il tetto di una casa. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile che stanno mettendo in sicurezza le alberature e le strutture, oltre ai carabinieri e all’assessore all’Ambiente di Fiumicino, Stefano Costa, che sta monitorando la situazione sul territorio.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: