Vento forte a Livorno: Libeccio fino 120 km/h, traffico portuale bloccato

Dopo la pioggia torrenziale di ieri sera che ha provocato allagamenti ed esondazioni, stamani a Livorno si stanno registrando raffiche record di Libeccio: a causa delle condizioni meteomarine proibitive, il traffico portuale è bloccato. Come segnalano dall’Avvisatore Marittimo del porto, da stamani la città è sferzata da un vento di Libeccio da 55-50 nodi, con due picchi record misurati dall’Avvisatore, uno alle 06:10 da 62 nodi (pari a circa 111 km/h) e uno alle 06:43 da 67 nodi pari a circa 120 km/h. Le scuole in città sono chiuse, così come parchi pubblici e cimiteri. Chiusi per alberi caduti su strada viale Nievo e via dei Pensieri.

Raffiche di vento fino a 100-120 km/h anche sull’Appenino e fino 80-100 m/h sulla costa, riporta il governatore toscano Eugenio Giani. Alla boa dell’isola di Gorgona si registra un’onda di circa 3,5 metri.

